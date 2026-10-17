Jindal Saw: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Jindal Saw präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,74 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jindal Saw 2,38 INR je Aktie verdient.
Jindal Saw hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,72 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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