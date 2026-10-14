Jinduicheng Molybdenum hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

14.10.26 06:35 Uhr

Jinduicheng Molybdenum hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,39 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jinduicheng Molybdenum 0,280 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,53 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 3,93 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net