Jingbo Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Jingbo Technology veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal hat Jingbo Technology 0,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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