Jinhui Mining A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Jinhui Mining A präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jinhui Mining A 0,090 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 388,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 598,4 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Jinhui Mining A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jinhui Mining A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen