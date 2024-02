JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Im AMEX-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 22:15 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 27,07 USD zu. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,29 USD. Mit einem Wert von 27,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 1.924 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2023 bei 58,54 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 116,25 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 25,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,21 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,74 CNY je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 31.930,47 CNY gegenüber 19.519,32 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 80,97 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

