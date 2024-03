JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 2,1 Prozent auf 27,03 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 27,03 USD zu. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,80 USD. Bei 27,80 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 1.110 Aktien.

Am 10.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,54 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 116,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2024 bei 23,14 USD. Abschläge von 14,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 CNY aus.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.519,32 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.930,47 CNY ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 81,02 CNY je Aktie aus.

