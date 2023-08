JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar fällt am Dienstagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR ab.

Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 38,35 EUR. Bei 38,95 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.538 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,65 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 4,56 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 28.04.2023 vor. Das EPS lag bei 16,00 CNY. Im letzten Jahr hatte JinkoSolar einen Gewinn von 0,60 CNY je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 23.534,91 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.764,78 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte JinkoSolar am 14.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 51,32 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

