JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,35 EUR.

Die Aktie legte um 11:37 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 31,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 31,75 EUR. Bei 31,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.799 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 100,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.08.2023 auf bis zu 27,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

JinkoSolar gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 16,00 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar -3,15 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 23.534,91 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 21,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.303,72 CNY erwirtschaftet worden.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 62,59 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

