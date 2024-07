JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 21,33 USD.

Das Papier von JinkoSolar konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,7 Prozent auf 21,33 USD. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,41 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 20,35 USD. Zuletzt wechselten via New York 30.078 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 46,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 117,53 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2024 bei 19,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,56 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.04.2024 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 3,21 Mrd. CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,41 Mrd. CNY umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JinkoSolar am 23.08.2024 präsentieren.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,83 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

