JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 36,50 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie notierte um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 36,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 36,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.675 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,95 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Am 02.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JinkoSolar veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 16,00 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 0,60 CNY je Aktie eingenommen. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.534,91 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.764,78 CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 14.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 51,32 CNY je JinkoSolar-Aktie.

