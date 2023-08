JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Vormittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JinkoSolar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,3 Prozent auf 37,35 EUR ab.

Um 09:18 Uhr ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 37,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 37,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,45 EUR. Bisher wurden heute 1.691 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2022 markierte das Papier bei 66,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.07.2023 bei 36,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JinkoSolar gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 16,00 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.534,91 CNY, während im Vorjahreszeitraum 14.764,78 CNY ausgewiesen worden waren.

Am 14.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 51,32 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

