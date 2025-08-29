JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Abend an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 23,76 USD.
Um 20:05 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 23,76 USD nach oben. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.939 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 57,20 Prozent Luft nach oben. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 43,52 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,32 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie.
