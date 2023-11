JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 31,69 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 31,69 USD. Bei 32,00 USD erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,00 USD. Bisher wurden heute 79.146 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Am 12.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 93,34 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,15 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 26,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.10.2023 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.930,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.519,32 CNY in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 81,10 CNY je JinkoSolar-Aktie.

