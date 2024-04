JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag höher

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 24,02 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 24,02 USD zu. Die JinkoSolar-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,08 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.083 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 51,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 113,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,07 USD. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 8,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,34 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 20.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,72 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JinkoSolar ein EPS von 14,28 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.290,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.705,58 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.04.2024 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,19 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

