JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 35,30 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die JinkoSolar-Aktie um 09:18 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 35,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 35,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JinkoSolar-Aktie bis auf 35,30 EUR. Bei 35,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der JinkoSolar-Aktie belief sich zuletzt auf 4.415 Aktien.

Am 12.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,95 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 89,66 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2023 bei 34,65 EUR. Abschläge von 1,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.04.2023 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,00 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.534,91 CNY im Vergleich zu 14.764,78 CNY im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 51,32 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

