JinkoSolar im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag in Rot

03.09.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 23,66 USD.

Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 23,66 USD. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 23,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 4.268 JinkoSolar-Aktien.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 36,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 43,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,72 Prozent zurück. Hier wurden 1,90 Mrd. USD gegenüber 3,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

In eigener Sache

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

