Blick auf Aktienkurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend gefragt

03.09.25 20:24 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend gefragt

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 24,15 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,75 EUR 0,40 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 24,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,74 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.192 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,66 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete JinkoSolar 1,48 USD aus.

JinkoSolar veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 42,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -53,973 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

In eigener Sache

