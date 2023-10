JinkoSolar Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von JinkoSolar

Kurs der JinkoSolar

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 28,22 USD abwärts.

Die JinkoSolar-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 28,22 USD. Die JinkoSolar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,88 USD ab. Mit einem Wert von 27,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.246 Stück gehandelt.

Am 12.01.2023 markierte das Papier bei 61,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 53,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 25,88 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 9,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2023 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 16,00 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,15 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.303,72 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.534,91 CNY ausgewiesen.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 62,74 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

