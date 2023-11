JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar fällt am Mittag

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt fiel die JinkoSolar-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,15 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:57 Uhr 0,2 Prozent auf 30,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 29,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 5.087 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,90 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 47,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (23,70 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 21,39 Prozent sinken.

JinkoSolar gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 24,21 CNY. Im letzten Jahr hatte JinkoSolar einen Gewinn von 2,74 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.930,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.519,32 CNY in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 81,10 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will