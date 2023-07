JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag stärker

Im Online-Seminar heute ab 18 Uhr schaut sich Ingmar Königshofen die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

G&P GmbH & Co.KG : SolarWorld AG (WKN: A1YCN1 / WKN: A1YDDX) - Final liquidation of the shares of Zinnwald Lithium Plc - payment to eligivle bondholders starts on 17.01.2023

Heute im Fokus

Adnoc und OMV sondieren offenbar milliardenschwere Fusion ihrer Chemiekonzerne. Ethos ficht Kaufpreis für CS an. Merck-CEO Belén Garijo besorgt um globalen Wettbewerb. Casino hat Kapital-Offerten. Amazon bringt Rivian-Lastwagen nach Deutschland. Meta will Twitter-Konkurrenten bald verfügbar machen. Yahoo will zurück an die Börse. Dollar-Mangel setzt Entwicklungsländern zu. PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an TotalEnergies. Deutsche Exporte stagnieren.