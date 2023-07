JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die JinkoSolar-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 40,65 EUR ab.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 08:51 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 40,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,65 EUR aus. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Stuttgart 700 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,20 EUR an. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 45,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 11,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 16,00 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 0,60 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.534,91 CNY – ein Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 14.764,78 CNY erwirtschaftet hatte.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 14.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 52,71 CNY je JinkoSolar-Aktie.

