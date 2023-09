JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag in Grün

JinkoSolar im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 34,33 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,7 Prozent auf 34,33 USD zu. Bei 34,33 USD erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,33 USD. Bisher wurden via AMEX 676 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,87 USD erreichte der Titel am 14.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,13 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,09 USD. Dieser Wert wurde am 26.08.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 14,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 28.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 16,00 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,15 CNY je Aktie erzielt worden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.534,91 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.303,72 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte JinkoSolar am 26.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 62,59 CNY je JinkoSolar-Aktie.

