JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Abend seitwärts

Die Aktie von JinkoSolar zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Im New York-Handel kam die JinkoSolar-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,02 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die JinkoSolar-Aktie um 20:07 Uhr im New York-Handel bei 24,02 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 24,39 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 23,71 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,99 USD. Bisher wurden via New York 27.862 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,35 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,50 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 44,13 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie.

