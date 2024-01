JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Nachmittag ins Minus

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 32,89 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 32,89 USD. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 32,40 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 33,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.252 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 12.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 46,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 25,15 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 31.930,47 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.519,32 CNY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 79,21 CNY je JinkoSolar-Aktie.

