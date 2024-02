JinkoSolar Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von JinkoSolar

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 23,65 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 23,65 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 23,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 17.662 Stück.

Bei 55,60 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 135,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,25 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 1,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 30.10.2023. Es stand ein EPS von 24,21 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 2,74 CNY in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.930,47 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 80,97 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

