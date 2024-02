JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Ausverkauf

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,4 Prozent auf 23,92 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die JinkoSolar-Aktie in der New York-Sitzung um 8,4 Prozent auf 23,92 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 23,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,00 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.179 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 58,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2023). 146,49 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,12 USD. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,34 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 30.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,74 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.930,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 80,97 CNY je JinkoSolar-Aktie.

