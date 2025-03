JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 22,27 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die JinkoSolar-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 22,27 USD ab. Bei 22,19 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 29.885 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,71 Prozent hinzugewinnen. Bei 16,70 USD erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 25,01 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 3,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 3,42 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 4,39 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 07.03.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,76 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will