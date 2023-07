JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Vormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 41,55 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,55 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 41,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,80 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.837 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.06.2023 bei 36,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,43 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

JinkoSolar gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 16,00 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 CNY in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,40 Prozent auf 23.534,91 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.764,78 CNY in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass JinkoSolar im Jahr 2023 52,71 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

