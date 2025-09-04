JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar haussiert am Freitagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 25,67 USD.
Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr 5,9 Prozent im Plus bei 25,67 USD. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,00 USD. Zuletzt wurden via New York 69.812 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.
Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von -0,27 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.
