DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.418 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Notierung im Blick

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar haussiert am Freitagabend

05.09.25 20:24 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar haussiert am Freitagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 25,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
21,55 EUR 0,95 EUR 4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr 5,9 Prozent im Plus bei 25,67 USD. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,00 USD. Zuletzt wurden via New York 69.812 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von -0,27 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

In eigener Sache

Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen