JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verliert am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 27,45 USD.

Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 27,45 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 27,45 USD. Bei 28,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.150 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 61,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 123,21 Prozent. Am 26.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 6,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar -3,15 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.534,91 CNY im Vergleich zu 19.303,72 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 62,80 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

