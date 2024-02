JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 24,80 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 4,2 Prozent auf 24,80 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 24,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 70.965 Stück.

Am 10.03.2023 markierte das Papier bei 58,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 137,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 23,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 6,77 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 24,21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.930,47 CNY im Vergleich zu 19.519,32 CNY im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 81,02 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

