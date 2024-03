JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 27,23 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 27,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,25 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.482 Stück gehandelt.

Am 10.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,96 USD. 116,53 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,12 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 17,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,73 CNY aus.

JinkoSolar gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 21.03.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 81,02 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

