JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar reagiert am Mittwochmittag positiv

Die JinkoSolar-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 45,36 EUR. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 45,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.580 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 58,40 EUR. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 28,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2021 Kursverluste bis auf 22,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 49,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,27 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,93 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,45 Milliarden CNY im Vergleich zu 16,39 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Veröffentlichung der JinkoSolar-Ergebnisse für Q1 2022 erwarten Experten am 30.06.2022.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 34,36 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

