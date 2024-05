JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 25,61 USD.

Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 25,61 USD abwärts. Die JinkoSolar-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,50 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,18 USD. Zuletzt wurden via New York 67.670 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,76 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,39 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,08 USD fiel das Papier am 19.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,69 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für JinkoSolar-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,34 CNY belaufen.

Am 29.04.2024 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 2,28 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,41 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,21 Mrd. USD.

Am 23.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2024 auf 25,67 CNY je Aktie.

