JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 33,17 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,17 USD. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 32,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 23.038 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 90,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.08.2023 bei 30,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 9,47 Prozent sinken.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 16,00 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,15 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.534,91 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.303,72 CNY in den Büchern standen.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 62,59 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will