JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 24,75 EUR abwärts.

Um 11:36 Uhr rutschte die JinkoSolar-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,0 Prozent auf 24,75 EUR ab. Bei 24,60 EUR markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.688 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei 55,60 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 55,49 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

JinkoSolar gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,74 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.930,47 CNY. Im Vorjahresviertel waren 19.519,32 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte JinkoSolar am 21.03.2024 präsentieren.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 81,02 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

