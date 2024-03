JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

JinkoSolar im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 25,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JinkoSolar-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 1,0 Prozent auf 25,00 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 24,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 517 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,60 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 55,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 21,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,00 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,73 CNY aus.

JinkoSolar veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,74 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 31.930,47 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.519,32 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2023 81,02 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will