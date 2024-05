JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 25,80 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,80 USD zu. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,81 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,71 USD. Zuletzt wurden via New York 10.435 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 48,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 21,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 18,29 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,34 CNY aus.

Am 29.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,98 Prozent auf 3,21 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 25,65 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

