JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 32,20 USD abwärts.

Der JinkoSolar-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 32,20 USD. Bei 32,00 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,19 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 5.230 JinkoSolar-Aktien.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 48,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,09 USD. Dieser Wert wurde am 26.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 6,55 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 28.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 CNY gegenüber -3,15 CNY im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,92 Prozent auf 23.534,91 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.303,72 CNY in den Büchern gestanden.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 62,59 CNY im Jahr 2023 aus.

