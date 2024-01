JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die JinkoSolar-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 32,60 USD.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 32,60 USD. Im Tief verlor die JinkoSolar-Aktie bis auf 32,03 USD. Bei 32,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 16.638 JinkoSolar-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,27 USD) erklomm das Papier am 12.01.2023. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 87,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 22,85 Prozent sinken.

JinkoSolar veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 24,21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 31.930,47 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 19.519,32 CNY umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 79,21 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

