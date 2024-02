JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,55 EUR.

Die JinkoSolar-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 24,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,25 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,55 EUR. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.739 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 55,60 EUR. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 55,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 14,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,74 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 31.930,47 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.519,32 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 81,02 CNY je Aktie.

