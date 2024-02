Aktienkurs aktuell

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

08.02.24 16:11 Uhr

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 25,72 USD.

Das Papier von JinkoSolar befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 25,72 USD ab. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,58 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 26,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 18.245 JinkoSolar-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2023 bei 58,96 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 129,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,12 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 10,11 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,73 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 30.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 24,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.519,32 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.930,47 CNY ausgewiesen. Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 81,02 CNY je JinkoSolar-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

