JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Freitagmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 25,60 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.038 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 55,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,73 CNY je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,21 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,74 CNY je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,58 Prozent auf 31.930,47 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.519,32 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2023 auf 83,16 CNY je Aktie.

