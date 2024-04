JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

JinkoSolar im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 24,05 USD.

Das Papier von JinkoSolar legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 24,05 USD. Bei 24,17 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 23,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 33.114 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,30 USD. Mit einem Zuwachs von 113,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,07 USD am 26.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,34 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 20.03.2024. Das EPS lag bei 8,72 CNY. Im letzten Jahr hatte JinkoSolar einen Gewinn von 14,28 CNY je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.290,27 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JinkoSolar einen Umsatz von 30.705,58 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte JinkoSolar am 26.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JinkoSolar ein EPS in Höhe von 32,19 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will