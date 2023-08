JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag tiefrot

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,7 Prozent im Minus bei 36,24 USD.

Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 5,7 Prozent auf 36,24 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,68 USD aus. Bei 36,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.921 JinkoSolar-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,10 USD) erklomm das Papier am 12.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,67 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2023 bei 35,68 USD. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 1,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,00 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.534,91 CNY – ein Plus von 59,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 14.764,78 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 14.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JinkoSolar-Aktie in Höhe von 50,48 CNY im Jahr 2023 aus.

