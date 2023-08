JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagvormittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 38,37 USD zu.

Um 22:15 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 38,37 USD zu. In der Spitze legte die JinkoSolar-Aktie bis auf 38,73 USD zu. Bei 38,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 601 JinkoSolar-Aktien.

Bei 68,54 USD erreichte der Titel am 11.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,63 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,05 USD. Dieser Wert wurde am 04.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 0,83 Prozent wieder erreichen.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,00 CNY, nach 0,60 CNY im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.534,91 CNY, während im Vorjahreszeitraum 14.764,78 CNY ausgewiesen worden waren.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q2 2023 wird am 14.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JinkoSolar-Anleger Experten zufolge am 23.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 50,48 CNY je Aktie belaufen.

