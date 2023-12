JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 32,60 USD.

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:50 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 32,60 USD. Bei 32,83 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 11.234 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 61,27 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 87,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (25,15 USD). Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 29,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 2,74 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 31.930,47 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.519,32 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 82,10 CNY je Aktie belaufen.

