JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 24,84 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,88 USD. Bei 23,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 23.829 JinkoSolar-Aktien.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 106,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 22,07 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 11,15 Prozent Luft nach unten.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,34 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 20.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,72 CNY. Im Vorjahresviertel waren 14,28 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,42 Prozent auf 33.290,27 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.705,58 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte JinkoSolar am 26.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den JinkoSolar-Gewinn für das Jahr 2024 auf 32,19 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will