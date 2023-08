JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die JinkoSolar-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 33,95 EUR zu.

Das Papier von JinkoSolar konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 33,95 EUR. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 34,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 33,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 10.470 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 97,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,75 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 3,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JinkoSolar ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 16,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 CNY je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.534,91 CNY umgesetzt, gegenüber 14.764,78 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q2 2023 wird am 14.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 23.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 50,48 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

