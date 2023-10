JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 27,60 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 27,60 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 27,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,92 USD. Zuletzt wurden via New York 12.464 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei 61,27 USD markierte der Titel am 12.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 121,99 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,88 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar -3,15 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 23.534,91 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.303,72 CNY erwirtschaftet worden waren, um 21,92 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 26.10.2023 gerechnet.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 64,25 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will